vor 40 Min.

Schüler des IGV stimmen Zuhörer auf Weihnachten ein

Einen stimmungsvollen Rahmen bot die evangelische Auferstehungskirche in Senden für das Weihnachtskonzert des IGV.

Junge Musiker aus Vöhringen haben in der Auferstehungskirche in Senden ein Konzert gegeben. Zum Abschluss stimmten sie ein gemeinsames Lied mit den Besuchern an.

Von Ursula Katharina Balken

Das Weihnachtskonzert des Vöhringer Illertal-Gymnasiums in der evangelischen Auferstehungskirche in Senden ist eine Zäsur im Schulalltag. Auch in diesem Jahr warteten Schüler und Lehrer mit einem Programm auf, das sich vom gängigen Repertoire abhebt. Schulleiterin Regina Beutler hatte eine Auszeit vom Vorweihnachtsstress versprochen.

Das Bläserensemble eröffnete das Konzert. Peter Lehmann, begleitet von Jonas Bayer an der Gitarre, und Melisa Merz gehörten zu den Solisten des Abends. Ebenso Inkeri Neher mit dem Stück „Choeur de bergers“ und Anja Steffel mit den ausgefallenen Kompositionen „Verset F-Dur“ und „Pastorale G-Dur“. Die IGVoices sangen das Halleluja von Leonhard Cohen und „We have a dream“ von Dieter Bohlen.

Spenden gingen an das Hilfswerk Humenica

Virtuose Passagen hat Alain Crepin in „Nuits Blanches“ hinein komponiert, die Rita Firmke am Saxofon souverän beherrschte. Anrührend klang auch „Gabriel’s Oboe“ von Enrico Morricone, das Dieter Enemoser begleitet von Carola Finking am Klavier interpretierte. Einen schönen Klang bot die Kombination aus Posaune, Saxofon, Querflöte, Gitarre und Akkordeon. Das Ensemble spielte ein Medley, das von Dieter Häckh arrangiert und geleitet wurde. Die Schulband unter Leitung von Christoph Erb ließ mit hörbarer Freude „Bohemian Rhapsody“ von Freddy Mercury erklingen.

Karl H. Waggerl schrieb die Geschichte „Worüber das Christkind lächeln musste“, die Christian Herrmann mit dem richtigen Zungenschlag las und den Besuchern ein Schmunzeln entlockte. Auch der Lehrerchor war beim Konzert wieder dabei und gab Stücke wie die amerikanische Hymne „Blessed Assurance“ zum Besten – geleitet von Carola Finking, die für die besamte Programmzusammenstellung zuständig war. Zum Schluss sangen Chöre und Besucher gemeinsam das Lied „Macht hoch die Tür“. Für die Musiker gab es am Ende anhaltenden Beifall. Eintritt wurde nicht verlangt. Spenden gingen an das Hilfswerk Humedica.

