vor 39 Min.

Schüler lernen Technikberufe kennen

Es gibt noch freie Plätze bei Projekttagen in Babenhausen

In die Ausbildungsmöglichkeiten eines Unternehmens schnuppern: Das ist während der „Hightech live!“-Projekttage bei der Kößler Technologie GmbH in Babenhausen möglich. Schüler der achten und neunten Klassen erhalten eineinhalb Tage lang – von 17. bis 18. November – Einblicke in technische Berufe. Hinter den Projekttagen stehen das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft und die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeber. Die Veranstaltung ist laut Pressemitteilung eines von 16 Projekten und Angeboten der Bildungsinitiative „Technik – Zukunft in Bayern 4.0“, die ihr 20-jähriges Bestehen feiert und vom bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert wird. Mit Unterstützung von Azubis üben die Teilnehmer bei Kößler technische und handwerkliche Tätigkeiten aus. Sie lernen Ausbildungsberufe kennen und fertigen ein Spiel an, das sie mit nach Hause nehmen können. Weitere Programmpunkte sind eine gemeinsame Übernachtung – laut Veranstalter unter Beachtung der Maßnahmen zum Infektionsschutz – und eine Firmenrallye. Die Teilnahme ist kostenfrei. (az)

Bewerbung bis 25. Oktober unter tezba.de/projekte/hightech-live

