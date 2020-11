16.11.2020

Schüler sollen hospitieren

Trotz Schließung der Landwirtschaftsschule soll ein Teil der Ausbildung vor Ort stattfinden

Angehende Landwirtschaftsmeister sollen weiter Kontakte zu den später für sie zuständigen Behörden knüpfen können – auch, wenn es die Mindelheimer Landwirtschaftsschule in zwei Jahren nicht mehr geben wird. Geplant ist, dass die Schüler vor Ort zumindest einzelne Tage hospitieren und so einen Einblick in die Arbeit von Behörden und Verbänden erhalten.

Dafür haben sich Fachleute aus dem Unterallgäu ausgesprochen. Sie waren kürzlich zusammengekommen, weil der Landkreis an einer bayernweiten Arbeitsgruppe der geschlossenen Standorte von Landwirtschaftsschulen beteiligt werden soll. Dies hatte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber bei einem Treffen mit dem Unterallgäuer Landrat Alex Eder und weiteren Unterstützern der Schule versprochen. Sie hatte deutlich gemacht, dass kein Weg an der Schließung der Schule vorbeiführt.

An der Staatlichen Berufsschule in Mindelheim kann man zwar weiter eine Ausbildung zum Landwirt absolvieren, nicht mehr möglich ist künftig aber die Weiterbildung zum staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau an der Landwirtschaftsschule. Wer an eine Fachschule für Betriebsleiter wechseln will, muss dann nach Kaufbeuren, Kempten oder Wertingen fahren.

Einen Teil der Schultage im Sommersemester sollen die Schüler aber in ihrem Heimatlandkreis verbringen können, waren sich Vertreter aus der Landwirtschaft, von Schulen, Verbänden und Behörden bei dem Gespräch einig. Die Schüler sollen im Landwirtschaftsamt und im Landratsamt hospitieren und Ansprechpartner aus der Verwaltung kennenlernen. Zudem sollen sie einen Überblick über die lokalen bäuerlichen Organisationen erhalten. Dass die Unterallgäuer Schüler in Zukunft online unterrichtet werden, ist aus Sicht der Experten nicht sinnvoll. Dies könne bestenfalls eine Notlösung sein, etwa bei Corona-Fällen, sei aber für eine Landwirtschaftsschule keine denkbare Standardmethode. Die regelmäßigen Prüfungen und der Unterricht in bestimmten Fächern seien online nicht möglich, genauso wenig wie das Konzentrieren auf den Heimunterricht, wenn am heimischen Hof an allen Ecken Arbeit wartet. (az)

Themen folgen