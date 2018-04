19.04.2018

Schützen haben endlich einen Chef

Gannertshofer Verein hat nach langer Suche einen Vorsitzenden

Mit dem Satz „Der Trend geht hin zum Doppelamt“, hat Michael Wieländer die Problematik verdeutlicht, mit der nicht nur der Schützenverein aus Gannertshofen zu kämpfen hat: Denn es fehlen schlichtweg die Ehrenämter in Vereinen, sodass viele Vereinsmitglieder gleich zwei Positionen innehaben. Es lastet nicht nur die intensive interne Vereinsarbeit auf den Schultern von Vorstandsmitgliedern, sondern auch die Verantwortung in den Ämtern wird immer mehr. Welchen Stellenwert der Schützenverein in Gannertshofen für seine weit mehr als 100 Mitglieder hat, zeigte sich im Januar nachdem Thorsten Wiegel als Vorsitzender von seinem Amt zurückgetreten war. Bei der darauffolgenden außerordentlichen Versammlung im Februar, waren die Mitglieder nach schwierigen Debatten weit von einer Lösung des Problems entfernt. Jetzt, beim zweiten Versammlungsnachmittag, versprach sich Michael Wieländer einen positiven Abschluss am Ende des Wahlnachmittags.

Im Vorfeld hatte der Vorstand lange überlegt und war zum Entschluss gekommen, dass sich der jetzige Stellvertreter für die nächsten zwei Jahre als Vorsitzender zur Verfügung stellt.

Von den Mitgliedern des Schützenvereins waren nur 17 zur entscheidenden Wahl gekommen. Wieländer erläuterte ihnen, zu welchen Bedingungen er dieses Amt annehmen würde. Die Betreuung und Aufsicht der Schießabende werde in Zukunft turnusmäßig auf die dazu berechtigten Mitglieder verteilt. Geburtstagsbesuche bei den Vereinsmitgliedern werden nur nach expliziter Einladung angenommen, ansonsten entfalle der Besuch. Da es keine Fahnenabordnung mehr gibt, werde der Verein auch bei den Beerdigungen nicht mehr öffentlich auftreten und die Schießabende beginnen ab sofort um 19 Uhr.

Per Akklamation erhielt Michael Wieländer alle Stimmen. Sein Vereinskollege Peter Plaschke, der die Kasse führt, erklärte sich bereit das Doppelamt des Stellvertreters zu übernehmen. Die Schützen haben also einen neuen Chef. (zedo)

