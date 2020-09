12:25 Uhr

Schuhdieb greift in Illertisser Treppenhaus zu

Sandalen waren offenbar das Objekt der Begierde eines Schuhdiebs in Illertissen.

Spät abends hat ein Dieb im Flur eines Mehrfamilienhauses zugeschlagen. Seine Beute: Zwei Paar Sandalen.

Der Dieb kam auf leisen Sohlen: Am späten Montagabend, gegen 22.45 Uhr, hat ein Unbekannter in Illertissen zwei Paare Sandalen gestohlen. Der Täter machte sich mit den gebrauchten Schuhen davon, die im frei zugänglichen Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Memminger Straße abgestellt worden waren.

Gestohlene Sandalen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei gibt den Wert des Schuhwerks mit geschätzten 80 Euro an. Die Besitzerin der Sandalen hatte zur Tatzeit einen Mann mit dunklerem Teint beobachtet, der mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte. Der Mann sei etwa 25 Jahre alt und hatte einen Vollbart. Er trug blaue Jeans und einen weißen Pullover der Marke Levis. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0.

