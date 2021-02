12:49 Uhr

Schutzplanken an A7-Parkplatz massiv beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Auf Höhe des A7-Parkplatzes Tannengarten bei Illertissen hat ein unbekannter Sattelzugfahrer großen Schaden hinterlassen. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Massive Schäden an den Schutzplanken hat die Autobahnmeisterei am Dienstag an der A7 auf Höhe des Parkplatzes Tannengarten bei Illertissen entdeckt. Die vorläufige Schadenshöhe wird auf etwa 4500 Euro beziffert.

Der Unfall geschah zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, in Fahrtrichtung Füssen. Laut Polizeibericht geriet wohl der Fahrer eines bisher unbekannten Sattelzugs nach links und rechts in die fest verbauten Schutzplanken. Der Grund ist noch unklar. Insgesamt 13 Schutzplanken wurden durch das Manöver in Mitleidenschaft gezogen. Vor Ort wurden mehrere Fahrzeugteile gesichert, die auf einen zumindest teils rot lackierten Sattelzug hindeuten.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen können sich bei der Autobahnpolizei Memmingen, Telefon 08331-100-311, melden. (az)

