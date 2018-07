vor 36 Min.

Schwabenbühne: „Der kleine Muck“ lässt sich nicht unterkriegen

Die Illertisser Schwabenbühne erfreut im Freilichtheater am Schloss mit märchenhaftem Spiel.

Von Regina Langhans

Märchen wollen in eine andere Welt entführen und dabei etwas fürs Leben mitteilen. „Der kleine Muck“ – nach Wilhelm Hauff – hat am Freitagabend auf der Freilichtbühne am Illertisser Schloss das Publikum mit auf seine Wanderschaft genommen, bei der er erwachsen wird und lernt, sein Los zu ertragen. 33 Nachwuchsmimen der Schwabenbühne unter der Regie von Richard Aigner zeigten wunderschöne Bilder aus der Welt von Tausendundeiner Nacht – über 250 Premierengäste waren begeistert.

Das Stück ist als Theater im Theater konzipiert, ein Regiekniff, der den belehrenden Charakter des Märchens betont, ohne die Zuschauer dabei direkt zu belangen. Diese konnten sich zurücklehnen und mitverfolgen, wie ein Vater einer Horde johlender Kinder die Geschichte von dem Sonderling und wegen seiner Kleinwüchsigkeit gemobbten Muck (Laurin Tausch) erzählte. Sie sollten ihn künftig nie mehr verspotten, sondern achten.

Einen hübschen Auftakt für die erste Erzählerebene gab die kleine Eva Buchhauser, indem sie auf die Bühne lief und immer wieder „kleiner Muck“ rief, gefolgt von ihren spottenden Spielgenossen. Der Geschichtenerzähler bildete die zweite Ebene, wobei nach den ersten Sätzen die zunächst zuhörenden Kinder wie selbstverständlich in die szenische Darstellung des Märchens wechselten: Es handelte davon, wie das Waisenkind Muck in den viel zu großen Kleidern des Vaters immer wieder Reinfälle erlebt, Abweisung erfährt und daraus seine Lehren ziehen muss. Dabei hatte es der gefällig auftretende Hauptdarsteller nicht schwer, sein Publikum zu rühren und dessen Sympathie zu gewinnen.

Der Zuhörer fand sich in einem orientalischen Königreich wieder mit feilschenden Händlern, farbenprächtig gekleideten Menschen und allerlei Unerklärlichem, was solche Märchen auszeichnet. Der kleine Muck begegnete der bösen Ahavzi (Lena Ziesche), bekommt aber Hilfe von drei Seiten: Von der zum Hündchen verzauberten Tänzerin Fatme (Anna Schaser), einem Stöckchen sowie Schnellläuferschuhen, welche ihn zum königlichen Schnellläufer machen. Doch sie schützen ihn nicht vor Dummheit, etwa Freunde durch Gold gewinnen zu wollen. Im Gegenteil: Muck muss ins Gefängnis.

Ein letztes Mal kommt die Tänzerin ihm zu Hilfe. Muck kann zeigen, dass er inzwischen gelernt hat, auf eigenen Füßen zu stehen. Damit ist das Lehrstück zu Ende: Die Tänzerin ist endgültig erlöst und der gereifte Muck verpasst dem arroganten Königshaus einen Denkzettel.

Regisseur Aigner hat das Zauberhafte an der Geschichte ohne großen Theaterdonner feinsinnig und mit gezielt eingesetzten Effekten dargestellt: Dezente Lichttechnik, Theaternebel für den durchstartenden Muck, der dank vier Pantomime-Läufern blitzschnell von allen Seiten daher sauste. Köstlich in Szene gesetzt sind etwa die mit Mucks Schuh spielenden Katzen oder die für ihren komödiantischen Auftritt mit Szenenapplaus bedachen betrunken wankenden Wachen.

Themen Folgen