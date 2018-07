vor 52 Min.

Schwabenbühne: Junge Darsteller fiebern ihrem Auftritt entgegen

Die jungen Schauspieler der Illertisser Schwabenbühne präsentieren demnächst das Märchenspiel „Der kleine Muck“. Ein Probenbesuch.

Von Regina Langhans

Auf der Freilichtbühne am Illertisser Schloss herrscht wieder Betrieb: Erwachsene und jugendliche Schauspieler geben sich für die Theaterproben gewissermaßen die Türklinke am Hintereingang des Geländes in die Hand. Während die Erwachsenen am Freitag, 10. August, mit „Don Camillo und seine Herde“ Premiere feiern, heißt es für die Jugendlichen bereits am Freitag, 13. Juli, ab 20 Uhr „Vorhang auf“ für „Der kleine Muck“. Die Regie bei dem orientalischen Märchen von Bernhard Thurn nach der Vorlage von Wilhelm Hauff (Entstehung 1826) führt erneut Richard Aigner.

Noch fehlen Kostüme, Bühnenbild und viele Requisiten. Doch der kleine Muck, dargestellt vom Laurin Tausch, hat schon einen Degen in der Hand, der es ihm erleichtert, sich schneller in seine Rolle einzufinden. Vergangenen Sommer war der 13-Jährige zum ersten Mal dabei und hatte einen stummen Part. Diesmal ist er die Hauptfigur mit einem Bühnentext, der – gefühlt – die Hälfte des ganzen Stücks ausmacht, wie der Jugendliche nicht ganz ohne Stolz sagt. Binnen eines Jahres hatte der Nachwuchs-Mime seine schauspielerische Leistung somit von fast null auf 100 zu steigern. Den Text habe er gleich zu Anfang auswendig gelernt, das mache ihn jetzt frei für das Spiel. Er erinnert sich: „Zunächst hatte ich Bedenken, ob ich mir das alles merken kann.“

Dass er die Hauptrolle bekommt, habe ihn völlig überrascht. Nun geht er als zu klein geratener und gehänselter Muck souverän über die weite Spielfläche, um es König und Volk zu zeigen – so wie es die Handlung des Märchens vorgibt. Als Hauptdarsteller muss er einige Freizeit opfern, doch damit kommt er zurecht. Nur dauerhaft wäre es wohl etwas viel, gibt er zu. Denn: „Ich bin auch gerne Mitglied bei der Wasserwacht.“

Die Rollenvergabe erfolgt jeweils im Frühjahr nach Leseproben, wobei Regisseur Aigner die spielerfahrenen Jugendlichen je nach ihren Stärken einsetzen kann. Für manchen Neuling fällt eine kleine Rolle an. Heuer werden 33 Jugendliche im Alter von acht bis etwa 18 Jahren im Rampenlicht stehen.

Der Regisseur hält sich an die Originalversion bei seiner Inszenierung in neun Bildern, wobei das erste und das letzte die eigentliche Geschichte in einen Rahmen setzen. Im Mittelpunkt steht das Schicksal des kleinen Muck, der nach dem Tod des Vaters mittellos in die Welt zieht, um sein Glück zu finden. Er lernt, als Außenseiter zurecht zu kommen und wird erwachsen. Unerwartete Hilfe erhält er dabei von drei wundersamen Gegenständen: einem Stöckchen, zu großen Pantoffeln und einer Handvoll Feigen.

Regisseur Aigner sagt zum Stück: „Wie in jedem Märchen gibt es auch in der Welt des kleinen Muck die Guten und die Bösen.“ Wenn am Ende alles glücklich ausgeht, können kleine und große Zuschauer erleichtert aufatmen. „Mit geläuterter Seele, wie es bei den alten Griechen heißt, auf die unser Theater zurückgeht“, so Aigner. Beim Umsetzen des Textes sei er auf viele schöne Passagen gestoßen, anhand derer sich all die Klischees darstellen lassen, die Märchen ausmachen – komische Momente eingeschlossen. „So mancher Einfall entstand bei den Proben, wurde ausprobiert und beibehalten.“ Das Publikum darf sich auf fantastische Szenen freuen mit hübschen Details. Statt Märchen zu verfremden, zeigt sich die Handschrift des Regisseurs vielmehr darin, Eigenschaften besonders herauszuarbeiten und sie in malerischen Bildern zu inszenieren.

Themen Folgen