Schwabenbühne verschiebt die Freilichtsaison

Plus Erstmals muss in Illertissen eine gesamte Saison ausfallen. Das schmerzt nicht nur Kulturfreunde. Auch finanziell wird der Ausfall zum Problem.

Keine Jugendaufführung, kein Erwachsenenstück diesen Sommer in Illertissen – das Freilufttheater der Schwabenbühne muss umständehalber eine Saison pausieren. Für den Verein ist das auch ein finanzielles Problem.

Geplant waren das Märchen „Rumpelstilzchen“ sowie die philosophische Komödie „Der Tod im Birnbaum“, deren Vorbereitungen nun unterbrochen werden. Das Vorstandsgremium hat damit den Infektionsvorschriften zum Schutz vor dem Covid-19-Virus entsprochen.

Ausgerechnet im 40. Vereinsjahr stoppt Corona die Aufführungen

Dass mitunter Aufführungen wortwörtlich ins Wasser fallen, derartige Ereignisse können die erprobte Truppe der Schwabenbühne nicht aus dem Konzept bringen. Nun aber muss sie sich ausgerechnet im 40. Jahr ihres Bestehens einer noch nie dagewesenen Form von höherer Gewalt beugen. In einer Presseerklärung wendet sich die Vorsitzende Andrea Träger an Besucher, Freunde und Unterstützer: „Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass in diesem Sommer keine Theateraufführungen auf der Schwabenbühne stattfinden können.“

Mitglieder stecken viel Herzblut in die Arbeit der Schwabenbühne Illertissen

Die Entscheidung sei besonders schwergefallen, da alle mit viel Herzblut und Liebe zum Theater Monate mit Proben, Gelände- und Bühnenbau sowie weiteren Vorkehrungen verbrächten, um den Freilichtsommer zu inszenieren. Doch vor dem Hintergrund der weltweiten Coronavirus-Pandemie hätten sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, den Freilichtsommer 2020 in vollem Umfang ins kommende Jahr 2021 zu verschieben. „Zum Schutz unserer Besucher und unserer Darsteller bleibt uns keine andere Möglichkeit“, heißt es weiter.

Corona-Ausfall: Finanzielle Probleme für den Kulturbetrieb

Der Ausfall des Freilichtsommers betrübe nicht nur all die Akteure auf und hinter der Bühne, die schon viel Arbeit in die Produktionen gesteckt hätten. „Sie stellt uns auch vor finanzielle Probleme“, sagt die Vorsitzende. Über dahin gehende Unterstützung für ihren Kulturbetrieb würden sie sich freuen.

Zwar haben sich erst kürzlich fleißige Helfer der Geländepflege gewidmet und der Sommer soll noch für weitere anstehende Handwerksarbeiten genützt werden – doch die Mimen richten ihr Augenmerk schon jetzt auf die Wintertournee, deren Beginn Mitte Januar 2021 geplant ist. Bis dahin wollen die Organisatoren ihre Neuigkeiten auf der Homepage der Schwabenbühne mitteilen.

Das Spendenkonto für den Verwendungszweck „Gemeinsam der Schwabenbühne helfen!“ lautet: IBAN: DE25 6309 0100 0703 4740 06, BIC: ULMVDE66XXX. Mehr über die Arbeit der Schwabenbühne finden Sie hier.

So schön war der Freilichtsommer der Schwabenbühne im vergangenen Jahr:

Schwabenbühne: Wie der Mensch zum Vampir wird

Schwabenbühne: Gruselkomödie "Dracula" kann sich sehen lassen

Zwischen Puder und Perücke: Eine Maskenbildnerin erzählt

Mit anmutigem Spiel trotzen junge Schauspieler dem Gewitterregen in Illertissen