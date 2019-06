vor 21 Min.

Schwäbischer Meister aus Babenhausen

Dominik Huber holt sich Titel in der Klasse Jugend M15

Einen nicht erwarteten Erfolg bei den Block-Mehrkampfmeisterschaften des Bezirks Schwaben hat sich der Babenhauser Nachwuchsleichtathlet Dominik Huber erkämpft. Das war umso erstaunlicher, da sein Start anfangs gar nicht geplant war. Zudem stellte er in allen fünf Disziplinen persönliche Bestleistungen auf. In der Endabrechnung hatte er 20 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Zum ersten Mal seit der Wiederbelebung der Sparte Leichtathletik im TSV Babenhausen nahm ein Nachwuchsleichtathlet aus dem Fuggermarkt an den schwäbischen Meisterschaften teil. Initialzündung war der Erfolg beim Leichtathletiksportfest in Illereichen gewesen. Dabei hatte sich Huber den Sieg in seiner Altersklasse souverän gesichert. Als Belohnung fuhr er mit seiner Mutter Dorothee zu den schwäbischen Mehrkampfmeisterschaften nach Aichach, anfangs nur als Zuschauer. Nur gut, dass er seine Sportausrüstung im Reisegepäck hatte. Hierbei bewahrheitete sich der Spruch, wonach der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Denn der derzeitige Leichtathletikboom im TSV geht in erster Linie auf Dorothee Huber zurück, die die Nachwuchssportler trainiert und bei Wettkämpfen betreut.

Zwar wird Dominik Huber erst im Dezember 15, jedoch ging er bei den Meisterschaften in der Klasse „Jugend M15“ an den Start. Bei sommerlichen Temperaturen ließ er von Anfang an nichts anbrennen und setzte persönliche Bestleistungen. Das war auch erforderlich, mussten doch möglichst ausgeglichen Leistungen in allen fünf Disziplinen erreicht werden. So absolvierte er die 100 Meter in 13,52 Sekunden und die 80 Meter Hürden in 14,2 Sekunden. Zudem warf er den Ball 48 Meter und sprang 4,84 Meter weit. Letztlich ging es noch auf die 2000-Meter-Strecke, wobei Huber auch dabei in 7:43,59 Minuten seine Bestmarkte verbesserte. Am Ende summierten sich die Ergebnisse auf 2201 Gesamtpunkte was ihm den Platz oben auf dem Siegertreppchen einbrachte.

Welchen Stellenwert die Meisterschaft in Aichach hat, geht allein schon daraus hervor, dass die Nachwuchsathleten nicht nur aus Schwaben kamen. Auch Vertreter des LAC Quelle Fürth nahmen sie zum Anlass, ihre Formkurve zu überprüfen. (fs)

