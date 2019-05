13:30 Uhr

Schwelbrand: Elektrische Heizdecke beginnt zu kokeln

Nachdem eine elektrische Heizdecke zu kokeln begonnen hatte, ist in einer Vöhringen Wohnung ein erheblicher Sachschaden entstanden.

Eine defekte Heizdecke hat am Sonntagabend großen Schaden in einer Vöhringer Wohnung angerichtet. Gegen 18 Uhr wollte eine Frau die Heizdecke an der Steckdose aufladen. Nach dem Anstecken verließ die sie die Wohnung. Etwa zwei Stunden später kam der Ehemann nach Hause und bemerkte die kokelnde Decke. Er konnte den Brand sofort mit einer Gießkanne löschen. Durch den Schwelbrand entstand in der Wohnung Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (az)

