Kontrolle über Auto verloren: Mann fährt gegen Mauer

Ein Mann hat seinen Audi in Schwendi gegen eine Mauer gelenkt. Grund war wohl ein medizinisches Problem.

Ein Auto ist am Montag in Schwendi in eine Mauer gekracht. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in der Hauptstraße. Dort fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Audi. Laut Polizei hatte er wohl ein medizinisches Problem und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach links von der Straße ab und fuhr dort gegen das Hindernis. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. (AZ)