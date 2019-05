vor 10 Min.

Schwer verletzter Radfahrer wird erst Stunden nach Unfall gefunden

In der Nacht zum Montag ist ein Fahrradfahrer in Buch an einer schwer einsehbaren Stelle gestürzt.

Am Montagmorgen hat eine Polizeistreife im Bereich der Rechbergstraße in durch Zufall einen schwer verletzten Fahrradfahrer gefunden. Der zunächst unbekannte Mann war nicht mehr ansprechbar. Die Polizisten vermuteten, dass der Mann auf abschüssigem Gelände mit seinem Rad nach rechts vom Gehweg abgekommen war. Anschließend geriet er wohl auf den Grünstreifen und stürzte an einer Böschung schließlich eine etwa ein Meter hohe Mauer hinab. So schlug er auf dem Asphalt einer Nebenstraße auf und war von der Durchgangsstraße aus schlecht zu erkennen.

Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 52-jährigen Mann, der offenbar bereits zwischen 2 und 3 Uhr verunfallt sein muss. Zudem gab es Hinweise auf eine Alkoholisierung. Der 52-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden. Die Polizei Illertissen sucht dennoch Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

