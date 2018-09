vor 39 Min.

Schwerer Unfall: Autos prallen im Ort frontal zusammen

Zwei Autos sind am Mittwochabend in Illerrieden frontal zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, darunter ein Kleinkind, teilten Beobachter mit.

Zwei Autos sind am Mittwochabend in Illerrieden frontal zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, auch ein Baby war betroffen, teilten Beobachter mit. Nach vorliegenden Informationen wurden drei Erwachsene leicht verletzt. Das Kleinkind blieb wohl unversehrt und kam mit dem Schrecken davon, war zu erfahren. Allerdings müsse das durch Mediziner noch zweifelsfrei abgeklärt werden. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung in der Ortsmitte. Der Verkehr wurde von der Feuerwehr umgeleitet. Wie es zu dem Zusammenstoß kam ist noch unklar. Möglicherweise wurde ein Fahrzeug von einem Fahrer übersehen. Der Sachschaden dürfte erheblich sein: bei einem der beteiligten Wagen handelt es sich offenbar um einen hochwertigen Audi. (az)

