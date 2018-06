vor 33 Min.

Schwerer Unfall ereignet sich bei Jedesheim

Zwei Frauen haben bei einem Zusammenstoß mittelschwere Verletzungen erlitten und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Von Wilhelm Schmid

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am gestrigen Donnerstag um kurz nach 14.30 Uhr auf halber Strecke zwischen Illertissen und Jedesheim gekommen. Die Ursache hierfür lag vermutlich in einem gesundheitlichen Problem, das plötzlich bei einer 75-jährige Autofahrerin aufgetreten war. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Skoda-Fahrerin auf der Staatsstraße 2031 in Richtung Illertissen, als sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto einer 21-Jährigen, die in Richtung Süden unterwegs war. Beide Frauen erlitten dem ersten Anschein nach mittelschwere Verletzungen. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in Kliniken eingeliefert. An den beiden Autos entstand ein Totalschaden, der von der Polizei vorläufig auf etwa 30000 Euro geschätzt wird. Die Feuerwehr Jedesheim war für die Absicherungs- und Aufräumungsarbeiten tätig. Unterstützt wurde sie dabei von der Wehr aus Illertissen. Die Straße war mehr als eine Stunde lang gesperrt.

