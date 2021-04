Schwerst kranke Illertisserin darf im Wünschewagen noch einmal an den Bodensee

Plus Ehrenamtliche ermöglichen einer schwer lungenkranke Frau aus Illertissen einen letzten Ausflug. Ihre Betreuerin erzählt, wie der Tag am Bodensee ablief.

An den Bodensee hat sie es als Taxifahrerin beruflich schon oft verschlagen – doch richtig kennenlernen konnte die fast immer dienstbereite Illertisserin dabei Land und Leute nicht. Jetzt, an ihrem Lebensabend, haben ihr dies das Wünschewagen-Team – als Kooperation von Benild-Hospiz und Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) – ermöglicht. Wie diese besondere Reise verlaufen ist.

Der Tagesausflug mit der Palliativkranken war rundherum geglückt, wie ASB-Koordinatorin Sylvia Rohrhirsch mitteilt. Sie sagt: „Passend zum Motto der jetzt im April ausgerufenen ökumenischen Woche ’Leben im Sterben‘ konnten wir es einer Schwerstkranken ermöglichen, an allem noch einmal so richtig teilzuhaben." Für den Wünschewagen – der sich dauerhaft durch Spenden finanziert – sei es außerdem die 100. Fahrt gewesen.

Und tatsächlich: Auf die 64 Jahre alte, schwer lungenkranke Frau hätte wohl kaum ein Geschenk besser gepasst als selbst einmal chauffiert zu werden. Als sie gefragt wurde, ob sie noch einen besonderen Wunsch habe, kam ihr rückblickend in den Sinn, dass sie als Taxifahrerin ihre Gäste kreuz und quer durch die Region und bis an den Bodensee befördert hatte, aber nie Zeit fand, dort selbst Urlaub zu machen. Schnell war für das Team im Illertisser Benild-Hospiz und ihre zur Freundin gewordenen Hospizhelferin Petra Wolf klar, dass dies dringend nachgeholt werden musste.

Der Wünschewagen ist mit einer Transportliege ausgestattet. So können sich die schwerkranken Mitfahrer zwischendurch auch einmal ausruhen. Foto: Sammlung Arbeiter-Samariter-Bund

Wolf kümmert sich seit eineinhalb Jahren um die unter der lebensbedrohlichen Lungenkrankheit COPD leidende Illertisserin und begleitet sie seit ihrem Umzug im Februar in das Benild-Hospiz auch weiterhin. Sie genießt das Vertrauen der Sterbenskranken, die nur einen Bruder in Nürnberg hat und von einem Taxikollegen immer wieder besucht wird. So empfand es die ausgebildete Altentherapeutin und Hospizhelferin als besondere Ehre, von ihrem Schützling ausdrücklich zur persönlichen Reisebegleiterin ausgewählt worden zu sein. Eine Ärztin, eine Krankenschwester und ein Fahrer machten das ehrenamtliche Team der Reisebegleitung komplett.

Auch an der Uferpromenade in Friedrichshafen legte die besondere Reisegruppe einen Stopp ein

Für den Tagesausflug, der vor Kurzem stattfand, war alles bestens vorbereitet: Picknickkorb und Biertische am Reiseziel, den Pfahlbauten in Unteruhldingen. Zum Wünschewagen gehört eine komfortable Transportliege, sodass sich die Kranke während der Fahrt auch mal bei einem Nickerchen erholen konnte. Für die Ausflüge wechselte sie in den Rollstuhl, das lebensnotwendige Sauerstoffgerät immer mit dabei. Wolf berichtet, wie ihr Schützling im Museum an allem teilhaben wollte, Mitmach-Aktionen wahrnahm, interessierte Fragen stellte und staunen konnte, eben ganz wie mitten im Leben. Momente, in denen die kontaktfreudige, willensstarke Frau von früher zurück war.

Als Taxifahrerin chauffierte die Illertisserin Fahrgäste bis an den Bodensee. Nun konnte sie sich einmal selbst dorthin chauffieren lassen. Foto: Sammlung Arbeiter-Samariter-Bund

Auch die Brotzeit im Freien mit gemeinsamem Anstoßen und Unterhalten habe die Palliativkranke sichtlich genießen können, erzählt Wolf: „Mit gutem Appetit hat sie überall zugelangt.“ Auf etwaige weitere Unternehmungen angesprochen, sagte die 64-Jährige, dass ein Eisbecher den Ausflug abrunden könnte. „Der Tag gehört dir“, ermunterte Wolf sie und bekam zur Antwort: „Dann wünsche ich mir noch einen schönen Blick über den Bodensee.“ Gesagt, getan – und die besondere Reisegesellschaft machte dafür an der Uferpromenade in Friedrichshafen letztmals halt.

Bei ihrer Rückkehr nach Illertissen zeigte sich die Frau erfüllt und glücklich

Noch während der Rückfahrt fertigte das Team ein Erinnerungs-Album an, damit sich die Reisende ihren Ausflug im Wünschewagen nochmals bildlich vor Augen führen konnte. Das tat sie jedoch ohnehin. Denn als sie gegen 19.30 Uhr wieder zurück in Illertissen waren, zeigte sie sich erfüllt und glücklich. Wohl auch, weil ihre Begleiterin Petra Wolf die Reisefreuden mit ihr geteilt hatte. „Das war schön, dass du da mitgefahren bist“, sagte die 64-Jährige.

Wolf hat beobachtet, dass sich viele Schwerstkranke nach positiven Erlebnissen leichter tun im Sich-Öffnen, dass sie Nähe suchten oder zuließen. Sie weiß: Wenn Palliativkranke nochmals mitten im Leben stehen dürfen, können sie entweder zu neuen Kräften kommen oder leichter loslassen. Bei der lungenkranken 64-Jährigen könnte sich Letzteres anbahnen, die Krankheit sei sehr fortgeschritten, sagt Wolf. Umso mehr freut sich die Hospizhelferin über den gelungenen Ausflug, der ihnen beiden gleichermaßen viel gegeben habe, wie sie betont. „Wir sind da, wenn es zu Ende geht, und so soll es ja auch sein.“

