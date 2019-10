vor 19 Min.

Sechs Chöre aus Frankreich singen in Vöhringen

Die Vöhringer Singgruppe Wir-r-sing treten mit französischen Musikern im Kulturzentrum in Vöhringen auf.

Ein ungewöhnliches „Rendez-vous“ erwartet die Besucher des Konzerts der Vöhringer Singgruppe „Wir-r-sing“, das am Samstag, 16. November, im Wolfgang-Eychmüller-Haus stattfindet.

Sechs Chöre aus der Region um Besançon in Frankreich kommen nach Vöhringen. Die 87 Sänger gestalten mit den Musikern von Wir-r-sing einen Konzertabend unter dem Motto „Rendez-vous“. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Musiker lernten sich in Prag kennen

Die ersten Kontakte mit dem Chor „Au Coeur Des Chants“ entstanden 2016 in Prag. Die Chemie zwischen den Sängern aus Vöhringen und Frankreich stimmte. Sie blieben in Kontakt, Sylvia Kolbe und Dirk Schilling übernahmen die Vorbereitungen, bis sich die Chöre in Besançon wieder trafen.

Nun erfolgte die Einladung an die Sänger aus dem Nachbarland. Bei dem Konzert im Vöhringer Kulturzentrum wird nicht nur gesungen, sondern auch bayerisch-schwäbisches Brauchtum zelebriert. Der Trachtenverein hat zugesagt, an der Programmgestaltung mitzuwirken. Magda Cerna leitet das konzert. Die französischen Musiker reisen am Freitag, 15. November, an und bleiben drei Tage zu Besuch.

Die Singgruppe Wir-r-sing präsentieren Lieder wie Sound of Silence, Über den Wolken oder Je vole. Die französischen Chöre warten mit Titeln auf wie L’hymne à amour von Edith Piaf, Né en 17 à Leidenstadt oder Marjolaine auf. (ub)

Karten für die Musikveranstaltung am Samstag, 16. November, gibt es bei der Schuhwerkstatt Trips und Möbel Konrad in Vöhringen, bei der Volkshochschule in Illertissen sowie im Internet unter www.wirrsing.de.

