Sedcard und Eisprinzessin: Das erwartet Ana aus Nersingen jetzt bei GNTM

Plus In der kommenden "Germany's Next Topmodel"-Episode muss sich Ana Martinovic beim Sedcard-Shooting und in einem frostigen Entscheidungs-Walk beweisen.

Von Maximilian Sonntag

Seit vergangener Woche ist die 20-jährige Ana Martinovic aus Nersingen-Leibi blond. Sie hat beim großen Umstyling in Folge fünf von Germany's Next Topmodel eine der markantesten Typveränderungen durchgemacht. Während der achtstündigen Friseursession konnte Ana ihre Tränen nicht zurückhalten und weinte um ihre über Jahre top-gepflegten braunen Haare. Die anfängliche Sorge, wie eine Solariumtante auszusehen, verflog dann aber schnell. Was die 20-jährige BWL-Studentin und ihre jetzt geliebten blonden Haare in Episode sechs erwartet.

Ana lüftet ihr "Mützengeheimnis" auf Instagram

Zuvor aber ein kleiner Einschub zu Anas Instagram-Auftritt: Bis zum vergangenen Donnerstag trug sie in jeder ihrer aktuellen Storys eine Mütze – mysteriös, oder? Zugegeben: Jeder nur halbwegs eingefleischte GNTM-Fan verstand schon lange, warum die 20-Jährige das tat. Ganz einfach: Weil ihr die GNTM-Crew eine neue Frisur verpasste. Eigentlich traurig, oder? Ana hing ja sehr an ihrer braunen Haarpracht. Aber was sein muss, muss eben sein – Topmodel könnte sonst ja schließlich jeder werden.

In ihrem neuesten Instagram-Video tanzt die Nersingerin umher und nimmt sich dann ihre dicke Wollmütze vom Kopf. Sie signalisiert: "I’M A BLONDIE NOW – and I love it." Die mittlerweile knapp 80.000 Follower auf ihrem offiziellen GNTM-Account sind geteilter Meinung – hoffentlich kein schlechtes Omen für die bevorstehenden Aufgaben in Episode sechs.

GNTM-Models müssen sich beim Sedcard-Shooting beweisen

Ihre neue Haarpracht darf Ana nämlich direkt beim sogenannten Sedcard-Shooting in Szene setzen. "Diese Fotos werden um die ganze Welt gehen", sagt Modelmama Heidi Klum. Vor der Kamera von Christian Anwander müssen die GNTM-Models in Body und Blazer posieren. "Die Bilder sollen die Persönlichkeit der Mädchen repräsentieren. Damit stellen sie sich bei sämtlichen Kunden vor und gehen auf Castings. Es ist eines der wichtigsten Shootings", sagt der Fotograf.

Zusammengefasst geht es hier um nicht weniger als das Aushängeschild der Nachwuchsmodels. Die Sedcard dient als Bewerbung, um sich bei Kunden während der Staffel für potenzielle Jobs vorzustellen. Bevor es aber für die GNTM-Mädels um erste Aufträge geht, steht mit dem Entscheidungs-Walk in der sechsten Episode aber noch eine schwierige Hürde an.

Fotograf Christian Anwander und Modelmama Heidi Klum bewerten in GNTM-Folge sechs den Walk der Models. Bild: Richard Hübner/ProSieben

Ana läuft als Eisprinzessin im Entscheidungs-Walk

In extravaganten Glitzerkleidern dürfen Ana und ihre Mitstreiterinnen in winterlichem Ambiente über den Laufsteg schreiten. "Ich liebe Schnee und deshalb dachte ich mir: Warum nicht ein Winter Wonderland schaffen, in dem meine Mädchen zu Eisprinzessinnen werden? Doch egal wie schön die Kulisse auch ist, am Ende geht es mir darum, dass sie einen guten Walk präsentieren", sagt Heidi Klum.

Das Besondere: Bei jedem Fehler auf dem Catwalk können Modelmama Heidi Klum und Fotograf Christian Anwander den Lauf der Mädels unterbrechen und Kritik äußern. Anwander hat sich in den vergangen Staffeln ohnehin schon den Ruf erarbeitet, stets sehr hohe Ansprüche an die GNTM-Models zu stellen. Wie sich Ana Martinovic mit ihrem neuen Look in Folge sechs schlagen wird, kann am Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf ProSieben verfolgt werden.

