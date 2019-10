vor 20 Min.

Seine Stimme ist in Vöhringen gefragt

Seit 45 Jahren steht Adolf Schwarzbach als Lektor in der Kirche in Vöhringen. Doch das ist nicht das einzige, was er für die Gemeinde tut

Von Ursula Katharina Balken

Das Haar ist ein bisschen lichter und grauer geworden. Doch sein trockener Humor und seine Stimme mit bayerischer Klangfärbung ist unverändert geblieben – auch im Alter von 80 Jahren, den Adolf Schwarzbach aus Vöhringen am heutigen Mittwoch feiert.

Seit 45 Jahren ist er Lektor in der Pfarrgemeinde Sankt Michael, steht während der Sonntagsmesse am Ambo und trägt die Schriftlesung vor. Die Stimme von Schwarzbach ist bei Veranstaltungen gefragt, denn niemand liest die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma eindrucksvoller als er. Schwarzbach stammt aus Reichenberg im Sudentenland und wuchs in Regensburg auf. Lehrer wollte er werden und richtete sein Studium danach aus. Nach seinen Jahren als Junglehrer in Franken kam er 1970 nach Vöhringen – erst als Lehrer, später war er Konrektor an die Uli-Wieland-Schule. Zum Rektor berufen wurde er 1986 an die Emil-Schmid-Schule in Neu-Ulm-Süd und blieb dort bis 2002. Er hatte das Rentenalter erreicht.

Bis heute faltet er den Pfarrboten

Blickt er heute auf die Schulzeit zurück, spricht er deutliche Worte: „Schule ist heute schwieriger als früher. Damals standen die Eltern noch hinter den Lehrern. Heute wird die Schuld bei schlechten Ergebnissen beim Lehrer gesucht.“ Schwarzbach engagierte sich jahrelang im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) und erhielt dafür die Johann-Gualbert-Wälder-Medaille, benannt nach dem Gründer des Schwäbischen Lehrervereins.

Er war im Pfarrgemeinderat der Michaelspfarei tätig und leitete das Gremium. 1980 gab er anlässlich der Renovierung der Michaelskirche eine Festschrift heraus und er tut heute noch Dinge, um die sich so mancher drückt. Zusammen mit seiner Frau Luise faltet der den gedruckten Pfarrboten, damit er verteilt werden kann. Das sind immerhin 1200 Exemplare. Bis vor einem halben Jahr haben beide auch noch die Druckmaschine bedient.

Lob will Schwarzbach dafür nicht. Er sagt nur: „Einer muss es ja machen.“ Sport spielte für ihn immer eine große Rolle. Er leitete beim Sportclub Vöhringen die Volleyballabteilung, richtete Länderspiele aus und war als Kampfrichter aktiv. Fit hält sich Schwarzbach mit Laufen. Er joggt eineinhalb Stunden durch die Natur. Freuen darf sich Schwarzbach über die Zahl der Gratulanten, die sich bei ihm heute einfinden werden.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier: