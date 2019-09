00:33 Uhr

Seit 100 Jahren bewahren sie ein Andenken

Der Krieger- und Soldatenverein Reichau feiert sein Jubiläum. Was ihn derzeit umtreibt

Das Gedenken an die zwei Weltkriege ist angesichts kriegerischer und terroristischer Auseinandersetzungen aktueller denn je. Eindringlich ins Gedächtnis gerufen worden ist das während der Feier zum 100-jährigen Bestehen des Krieger- und Soldatenvereins Reichau. Ein Kirchenzug, Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Anna und Festakt im Dorfgemeinschaftshaus Boos standen im Mittelpunkt.

„Der Krieger- und Soldatenverein ist ein leuchtendes Beispiel“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Kraft und sprach von gelebter Tradition und Gemeinsinn. Derzeit hat die Reichauer Soldatenvereinigung 57 Mitglieder, deren Durchschnittsalter liegt bei 63 Jahren. Zufrieden ist Vorsitzender Walter Spöcker allerdings nicht. Über Jahre hinweg hatte er die Mitgliederzahl stabil über 60 halten können. Doch seit der Abschaffung der Wehrpflicht sei es schwerer geworden, neue Mitglieder zu finden. Hoffnung schöpfen könne man etwa aus dem alle zwei Jahre stattfindenden Vereinsausflug, bei dem der Reisebus jedes Mal bis auf den letzten Platz besetzt sei.

Eine große Aufgabe steht dem Jubiläumsverein wie auch den anderen Reichauer Vereinen bevor: der Umbau der Alten Schule in ein Dorfgemeinschaftshaus, bei den sich Mitglieder aktiv engagieren werden. Der gesamte Erlös des Festtags soll daher dem Umbau zugute kommen.

Einblicke in die Chronik gewährte der stellvertretende Vorsitzende Oskar Wucher. Die Vereinsgründung fiel demnach 1919 in die Anfangszeit der Weimarer Republik. Doch es gab eine Vorgeschichte. Laut Wucher gründeten Reichauer Kriegsteilnehmer schon 1870/71 einen Verein. Schriftliche Dokumente liegen dazu allerdings nicht vor.

Sebastian Weilbach, Bezirksgeschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, wies darauf hin, dass Europa alles daran setzen müsse, die mit 70 Jahren derzeit längste Friedensperiode zu erhalten. Angesichts rechtspopulistischer Tendenzen in mehreren Ländern sei dies immer mehr in Gefahr. Der Volksbund kümmert sich um mehr als 800 Soldatenfriedhöfe in 46 Ländern. „2,8 Millionen deutsche Kriegstote liegen dort begraben“. Allein im vergangenen Jahr seien 20000 deutsche Gefallene auf deutsche Friedhöfe umgebettet worden.

2019 ernannte Spöcker drei neue Ehrenmitglieder: den langjährigen Schriftführer Johann Rau, den langjährigen Fahnenbegleiter Georg Gans und den langjährigen und immer noch aktiven Fahnenbegleiter Gottfried Wagner. (sar)

