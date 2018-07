09.07.2018

Seit 35 Jahren ein Treffpunkt für Senioren

Feierabendkreis feiert seine Gründung

Der erste Montag eines Monats ist für viele Senioren aus Kirchhaslach und seinen Ortsteilen ein besonderes Datum: Dann treffen sich die älteren Bürger der Gemeinde im Jugendheim, um im „Feierabendkreis“ gemeinsam gesellige Stunden zu erleben. Auf dem Programm stehen Gespräche, Singen, Beten, Vorträge über vielfältige Themen, Ausflüge und vieles mehr. Am heutigen Montag, 9. Juli, feiert der Feierabendkreis sein 35-jähriges Bestehen. Beginn ist um 14 Uhr mit einer Dankmesse in der Kapelle „Unseres Herrgott’s Ruh“ in Herretshofen. Ein gemütliches Beisammensein in den Bertele-Stuben schließt sich an.

Als Margit Grauer im Jahr 1982 die Leitung des katholischen Frauenbunds Kirchhaslach übernahm, wollte sie als junge Vorsitzende auch den älteren Mitgliedern etwas anbieten. Deshalb gründete sie den Feierabendkreis. Bereits bei dessen ersten Treffen waren 23 Frauen dabei. Unter Leitung von Sophie Eitler entwickelte sich die zunächst kleine Gruppe zur lebendigen Gemeinschaft, die das kirchliche und gesellschaftliche Leben im Greuth bereicherte. Nach 17-jährigem Wirken gab Sophie Eitler die Leitung des Feierabendkreises im Jahr 2000 an Margit Grauer ab. Unter ihrer Führung orientieren sich die Themen der monatlichen Treffen bis heute nach den jeweiligen kirchlichen Festen und den Jahreszeiten. Außerdem stehen Muttertagsfeiern mit Überraschungsgästen, Poetenlesungen, Dia- und Besinnungsnachmittage und vieles mehr auf dem abwechslungsreichen Programm. Während Geburtstage von Mitgliedern mit Ständchen und Mundartgedichten gefeiert werden, dürfen sich kranke Senioren über Genesungswünsche freuen. Gestorbenen Mitgliedern wird jährlich bei einer Heiligen Messe gedacht.

Nachdem von den einstigen Gründungsmitgliedern im Laufe der Jahre die meisten gestorben sind, sorgen regelmäßige Neuzugänge dafür, dass die Gemeinschaft lebendig bleibt. „Das 35-jährige Bestehen verpflichtet uns dazu, die schöne Tradition weiterhin als gutes Miteinander zu gestalten“, sagt Leiterin Margit Grauer. (clb)

