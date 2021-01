vor 2 Min.

Seit 75 Jahren im Kirchenchor: Berta Alander ist mit Freude dabei

Plus Berta Alander aus Jedesheim singt seit ihrem zwölften Lebensjahr im Kirchenchor. Mit 87 ist sie Chorleiterin und sieht noch kein Ende ihres Engagements.

Von Armin Schmid

Ihr Ehrenamt als Leiterin des Jedesheimer Kirchenchors aufzugeben, war für Berta Alander nie eine ernsthafte Überlegung wert. „Das wäre mir nicht in den Sinn gekommen.“ So blieb sie dabei – und stellt ihr Wirken nun seit mehr als 75 Jahren in den Dienst der Kirchenmusik.

Mit elf Jahren wurde Alander in den Kirchenchor aufgenommen

In der fünften Volksschulklasse wurde Berta Alander von ihrem Lehrer Otto Schmid mit elf Jahren in den Kirchenchor aufgenommen. Während des Zweiten Weltkriegs seien Sängerinnen und Sänger rar gewesen, erzählt die 87-Jährige. Statt in die Schule ging es von da an gelegentlich zusammen mit den Ministranten auf Beerdigungen oder zu anderen gesanglichen Einsätzen des Kirchenchors.

Berta Alanders Vater Andreas Miller starb 1984, nachdem er den Kirchenchor von 1957 an 27 Jahre lang geleitet hatte. Die Aufgabe blieb in der Familie: „Ganz spontan bin ich dann in Jedesheim als Chorleiterin eingestiegen“, erinnert sich die Sängerin an die Entscheidung, die sie im Alter von 51 Jahren getroffen und bis heute nicht bereut hat.

Alander ist seit 36 Leiterin des Chors in Jedesheim

So kommt es, dass Berta Alander die Leitung des Chors auch nach 36 Jahren noch immer innehat. „Es hat sich von Anfang an gut entwickelt, ich habe bei der Leitung des Kirchenchors viel gelernt und die Zusammenarbeit im Chor war auch immer sehr harmonisch.“ Mehrere Generationen von Kindern und jungen Jedesheimern und längst auch Nachkommen der ersten Sängergeneration hat sie betreut.

Und nicht nur das: „Über viele Jahre habe ich sogar zwei Chöre geleitet“, erzählt Berta Alander. Auf Bitten von Pfarrer Josef Pietrek übernahm sie auch den Untereicher Kirchenchor. „So war die ganze Woche immer gut mit Gesang ausgefüllt.“ Erst im Dezember 2019 hat sie dieses Amt dann nach 35 Jahren wieder abgegeben.

Die Jedesheimerin ist auch abseits des Kirchenchors musikalisch

Die Jedesheimerin wuchs in der Landwirtschaft auf und arbeitete immer im eigenen Nebenerwerbsbetrieb mit. Ein weiteres, großes Hobby habe sie neben der Musik daher nie gebraucht. Neben dem Gesang spielt sie auch gerne Flöte und Klavier, „für den Eigengebrauch“, wie sie erzählt. Die Familie – Berta Alander hat sechs Geschwister – ist überaus musikalisch. Zusammen mit zwei ihrer Schwestern hat die Jedesheimerin 1980 den Jedesheimer Frauen-Dreigesang ins Leben gerufen. Der Dreigesang fand Nachfolgerinnen und hat bis heute Bestand und Auftritte beispielsweise beim Jedesheimer Weihnachtsmarkt.

Unvergessene Höhepunkte waren auch die Solo-Auftritte der Sopranistin. Als wäre dies alles nicht schon ehrenamtliches Engagement genug, hat die begeisterte Sängerin im Jahr 1976 das Amt der Gründungsvorsitzenden des katholischen Frauenbundes Jedesheim übernommen und bis zum Jahr 1996 weitergeführt.

Die Jedesheimerin bekam eine besondere Auszeichnung verliehen

Berta Alander hat selbst drei Kinder und mittlerweile schon mehrere Enkel, die nicht nur die Musik genießen, sondern auch ab und an selbst gestrickte Socken geschenkt bekommen. Mit ihren Strickkünsten bereichert die Chorleiterin nämlich auch den Adventsbasar des Frauenbundes.

Um das Lebenswerk der engagierten Sängerin und Chorleiterin zu ehren, hat das Amt für Kirchenmusik der Diözese Augsburg Anfang des letzten Jahres sogar die neu geschaffene „Cäcilien-Medaille“ an Berta Alander verliehen.

