vor 2 Min.

Selbst gemachte Seife muss reifen – wie Käse

Plus Ein Seminar in der Babenhauser Jugendbildungsstätte klärt über das Sieden von Seife auf. Wir haben den Teilnehmern über die Schulter geschaut.

Von Claudia Bader

Bei Brennnesseln denken viele unwillkürlich an juckende Quaddeln auf der Haut. Kaum vorstellbar, dass die haarigen Blätter Bestandteil einer Seife sein können. Auch die Teilnehmer des Seminars „Kräuterseifen selber machen“ in der Jugendbildungsstätte in Babenhausen zeigen sich zunächst ein wenig skeptisch. Als sie aber erfahren, dass die Brennnessel ein Wunderkraut für Haut und Haare ist, überwinden sie die anfängliche Scheu.

Vorsichtig zupfen die Frauen in einer Ecke des Jubi-Gartens Blättchen für Blättchen von jungen Pflanzen ab. Diese werden danach fein gehackt und gemischt. Im Werkraum der Jubi haben die Allgäuer Wildkräuterführerin Brigitte Seidel und Bildungsreferentin Uta Manz die zur Seifenherstellung benötigten Zutaten hergerichtet. Da sie zuvor bereits eine reine Olivenöl- und eine Kaffeeseife mit Mandelöl hergestellt haben, verfügen die Seminarteilnehmerinnen im Alter von zwölf bis 60 Jahren schon über ein wenig Erfahrung. Ausgerüstet mit Gummihandschuhen wiegen sie Soja-, Rizinus- und Traubenkernöl exakt ab. In einem großen Topf werden diese Basisfette zusammen mit Bienenwachs langsam erwärmt.

Nach dem Abkühlen heißt es: Schutzbrille, Handschuhe, eventuell auch Mundschutz anziehen. Denn beim Einrühren der Laugenperlen in kaltes Wasser ist Vorsicht geboten. „Immer die Lauge in Wasser oder eventuell Tee einrühren, nie umgekehrt“, erklärt Brigitte Seidel: „Sobald die Lauge an einem sicheren Platz abgekühlt ist, könnt ihr die mit Quellwasser vermixten Brennnesselblätter untermengen.“

Da weiß man, was drin ist

Durch ein feines Sieb geben die Teilnehmerinnen die Lauge in die Ölmasse. Dann müssen sie kräftig rühren und das Weizenkeimöl sowie ätherische Öle hinzufügen. Endlich kann die Seifenmischung in Förmchen – saubere Plastikschälchen oder Joghurtbecher – gefüllt und mit einer Folie und einem Handtuch abgedeckt werden. „In den ersten 24 Stunden benötigt sie gleichbleibende Wärme. Erst dann ist die Seife fest und kann aus den Formen genommen und in Teile geschnitten werden“, sagt die Wildkräuterführerin Brigitte Seidel. „Aber vor dem Gebrauch muss sie noch reifen – genau wie Käse. Je länger sie das darf, desto feiner wird sie.“

Die zwölfjährige Johanna aus Illertissen freut sich schon darauf, sich in einigen Wochen mit der eigenhändig hergestellten Seife waschen zu können. „Sie kommt ganz ohne Chemie oder Farbstoffe aus, besteht nur aus natürlichen Produkten“, sagt sie. In einem früheren Seminar hat sie bereits ein Deodorant hergestellt und sich überraschen lassen, wie wenige Zutaten dafür benötigt werden. Selbst in einem biologisch hergestellten Produkt sind viele Inhaltsstoffe enthalten, hat das Mädchen in Erfahrung gebracht. „Hier weiß ich wenigstens, was drin ist“, sagt sie. Darauf legen auch die anderen Teilnehmerinnen des Seminars Wert. „Wenn ich meine Seife eigenhändig herstelle, kann ich selbst bestimmen, welche Farbe und welches Format sie hat und wie sie duftet“, sagt eine Babenhauserin. „Für mich ist jedes Seifenstück wertvoll. Deshalb werde ich es ganz bewusst verwenden“, hat sich eine junge Teilnehmerin vorgenommen.

Lesen Sie außerdem: Bunter Ferienspaß in Illertissen: Tanzen, Turnen, T-Shirts batiken

Themen folgen