06:30 Uhr

72 neue Wohnungen in Senden: Die meisten sind schon vergeben

Plus Bei der Herrenmühle in Senden sind bald 72 neue Wohnungen bezugsbereit. Der Mietermix ist bunt. 32 der Wohneinheiten sind für eine spezielle Personengruppe reserviert.

Von Angela Häusler

Es schleift, hämmert und dröhnt in den drei Neubauten bei der Herrenmühle: 72 Wohnungen sind dort in den letzten Monaten entstanden, und der Innenausbau ist in den letzten Zügen. Am 1. Dezember könnten die ersten Mieter einziehen, berichtet Marco-Manuel Reyes von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft SWSG zufrieden.

