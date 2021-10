Kollision nach Wildunfall bei Senden: Zwei Personen verletzt

Zwischen Aufheim und Senden erfasst ein Auto ein querendes Reh. Ein nachfolgender Autofahrer reagiert zu spät, als er die Unfallstelle erreicht.

Ein Wildunfall und weiterer Unfall mit zwei verletzten Personen haben sich am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Aufheim und Senden ereignet. Ein Auto kollidierte dort nach Angaben der Polizei gegen 6.45 Uhr mit einem Reh, das die Straße überquerte. Das Tier wurde dabei getötet und blieb auf der Straße liegen. Der Autofahrer wählte umgehend den Polizeinotruf, als bereits weitere Fahrzeuge an die Unfallstelle kamen.

Auffahrunfall bei Senden: Ein Auto schiebt das andere in den Grünstreifen

Die Fahrerin des ersten nachfolgenden Autos erkannte die Situation und bremste rechtzeitig. Der dahinter befindliche Autofahrer reagierte allerdings zu spät und fuhr auf den vor ihm bremsenden Pkw auf. Wie die Polizei weiter mitteilt, schob der Wagen das andere Auto nach rechts in den Grünstreifen. Beide Beteiligte wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Bei dem Wildunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, der Schaden durch den darauffolgenden Unfall beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (AZ)

