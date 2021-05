Polizei sucht Flaschenwerfer nach Vorfällen in Aufheim

Mehrere Male schon sind Flaschen auf ein Grundstück in Aufheim geschleudert worden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Jemand hat in der Nacht zum Montag um kurz nach Mitternacht mehrere Glasflaschen von der Josef-Roth-Straße in Aufheim aus in einen nahe gelegenen Garten geworfen. Sie zersplitterten dort auf einer Terrasse. Derselbe Vorfall hatte sich laut Polizei in den vergangenen Wochen mehrere Male wiederholt. Sie bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07307/91000-0 zu melden. (AZ)

