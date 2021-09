Unbekannter schlägt Autoscheibe in Aufheim ein und stiehlt Geldbeutel

Ein zerstochener Reifen, kaputte Fenster und eine fehlende Geldbörse: Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem ein Auto in Aufheim massiv beschädigt wurde.

In der Nacht auf Mittwoch ist in Aufheim ein Auto beschädigt worden, und der unbekannte Täter hat noch Beute gemacht. Der weiße Seat war nach Polizeiangaben von Dienstagabend, 22 Uhr, bis Mittwochmorgen, 7 Uhr, in der Uffholtzer Straße in Aufheim am Straßenrand geparkt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Senden zu melden

Als der Besitzer am Mittwochmorgen zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der linke Vorderreifen zerstochen war. Außerdem waren die Fenster auf der Fahrerseite eingeschlagen. Ein Geldbeutel, der im Auto gelegen hatte, wurde samt Inhalt gestohlen, wie die Polizei weiter mitteilt. Wer Hinweise zu der Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

