Auto streift Fahrrad: Kind hat Glück im Unglück

Ein Kind will in Senden bei roter Ampel mit dem Rad die Straße überqueren. Dabei wird es von einem Auto erfasst.

Glück im Unglück hatte ein achtjähriger Bub am Montagabend in der Hauptstraße in Senden. Als er die Fahrbahn trotz roter Fußgängerampel mit seinem Fahrrad überqueren wollte, wurde er von einem Auto erfasst. Die 20-jährige Fahrerin, die laut Polizei ordnungsgemäß die Kemptener Straße entlangfuhr, erkannte das Kind zu spät und touchierte das Fahrrad. Der Junge stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der Behandlung durch den Rettungsdienst konnte der Bub seinen Eltern übergeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. (AZ)