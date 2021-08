Auto war nie beim TÜV: Sendener Polizei ermittelt wegen falscher Plakette

Am Auto einer Frau in Senden entdecken Polizeibeamte eine gefälschte TÜV-Plakette. Auch Dokumente im Fahrzeug erweisen sich als unecht.

Wenn sich herausstellen sollte, dass die Frau vorsätzlich gehandelt hat, dann wird ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung gegen sie eingeleitet. Denn was die Polizei an und in ihrem Auto fand, waren keine offiziellen Siegel und Dokumente.



Wie die Polizei mitteilt, wurden die 42-Jährige und ihr Auto am Samstag in Senden kontrolliert, da die angebrachte Plakette als Nachweis der Hauptuntersuchung nicht den üblichen Vorgaben entsprach. Die Polizisten stellten fest, dass die Plakette nicht die braune Farbe hatte, die für das Prüfjahr 2022 gesetzlich vorgeschrieben ist. Stattdessen war sie durchsichtig.

Polizeikontrolle in Senden: Die HU-Plakette war durchsichtig und nicht, wie vorgeschrieben, braun

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Beamten auch heraus, dass das Auto deutschlandweit nie einer Hauptuntersuchung unterzogen wurde. Die TÜV-Plakette, der angebrachte Stempel im Fahrzeugschein und die TÜV-Prüfbescheinigungen waren laut Polizeibericht Totalfälschungen. Nun wird überprüft, ob die Frau die unechten Dokumente bewusst eingesetzt hatte. (AZ)

