Autofahrerin verliert in Senden die Kontrolle: Wagen rollt in ein Feld

Unter Alkoholeinfluss kommt eine junge Frau in Senden mit ihrem Wagen von der Straße ab. Nun erwartet sie eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Eine Polizeistreife ist in der Nacht auf Samstag im Sendener Stadtgebiet auf ein Auto aufmerksam geworden, welches auf einem Acker stand. Die 24 Jahre alte Fahrzeugführerin befand sich neben ihrem Wagen und gab an, die Straßenverhältnisse unterschätzt zu haben. So sei sie mit dem Pkw in das angrenzende Feld geraten.

Ein Alkoholtest bei der jungen Frau in Senden ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille

Die Beamten schauten sich die Sache genauer an und überprüften dabei auch die Verkehrstüchtigkeit der 24-Jährigen. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von deutlich mehr als 0,5 Promille. Weder am Auto noch im Feld entstand ein Sachschaden. Der jungen Frau wurde daraufhin Blut abgenommen. Da sie ihr Auto alkoholbedingt nicht mehr unter Kontrolle hatte, erwartet sie nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

