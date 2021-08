Autoheck wird massiv beschädigt: Unfallflucht in Senden

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Senden und nimmt Hinweise entgegen.

Ein schwarzer VW Polo ist zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 00.15 Uhr, in der Josef-Refle-Straße in Senden angefahren worden. Der Heckbereich des Wagens wurde massiv beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht darum und beging Unfallflucht. Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 in Verbindung setzen. (AZ)