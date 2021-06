Bauvorhaben von Inhofer steht in Senden in der Kritik

Plus An der Kemptener Straße sollen zwei Häuser mit 60 Wohnungen entstehen. Doch das Vorhaben passt eigentlich nicht zum Bebauungsplan.

Diskussionen gab es im Sendener Bauausschuss zum wiederholten Mal um ein Vorhaben in der Kemptener Straße: Der Sendener Bauträger Inhofer Wohnbau plant zwei fünfstöckige Gebäude mit 60 Wohneinheiten. Das Problem: Der geplante Bau passt nicht zum gültigen Bebauungsplan.