vor 17 Min.

Bei "Bewegung im Park" werden Sendener Senioren fit

Sport ist auch in fortgeschrittenem Alter gesund. Der Seniorentreff Senden organisiert eine Kursreihe im Stadtpark.

Plus Um Spaß an der Bewegung geht es bei einer Aktionswoche für Senioren in Senden vom 19. bis 23. Juli. Der Seniorentreff lädt zu einer Reihe von Kursen ein.

Über viele Monate hinweg war der Seniorentreff in Senden geschlossen. Wegen der Corona-Pandemie gab es für die älteren Bürger kaum Möglichkeiten für gemeinsame Unternehmungen. Da gibt es nun viel nachzuholen. Die Stadt organisiert dazu eine Aktionswoche, bei der Spaß und Bewegung im Vordergrund steht.

