Bei neuer Dreifachhalle in Senden prallen Interessen aufeinander

Plus 308 Personen haben gegen den Turnhallenneubau in Senden unterschrieben. Ihnen geht es dabei um die Umwelt. Es gibt aber auch Befürworter: die Vereine.

Von Angela Häusler

308 Unterschriften übergaben Gegner der geplanten Turnhalle an der Holsteinerstraße am Montag im Rathaus an Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf. Sie fordern einen anderen Standort für den Bau, der ohne die unbebaute Grünfläche nahe der Wohnbebauung auskommt. Unter den Sendener Bürgern gibt es aber auch Befürworter des Standorts. Die Interessengemeinschaft Sendener Vereine will, dass die neue Halle möglichst schnell gebaut wird.