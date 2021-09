Senden

13:56 Uhr

Betrugsversuch: Mann will auf PC einer Frau in Senden zugreifen

Goldrichtig hat eine Seniorin aus Senden auf einen Betrugsversuch am Telefon reagiert.

Ein Mann hat sich als Arbeiter der Firma Microsoft ausgegeben und wollte so Zugriff auf den PC einer Frau in Senden erlangen. Die 67-Jährige fiel aber nicht auf die Masche herein.

Am Montagmorgen hat eine Frau aus Senden einen Anruf von einem angeblichen "Microsoftmitarbeiter" erhalten. Wie die Polizei mitteilt, gab dieser an, dass ihr PC nicht sicher wäre. So versuchte der Täter, Zugriff auf den Computer der 67-Jährigen zu erlangen. Da die Frau die Betrugsmasche erkannte, wurde das Gespräch sofort beendet. Frau wurde weiterhin mit unterdrückter Nummer angerufen Im Nachgang kam es im Minutentakt zu mehreren Rückrufen mit unterdrückter Rufnummer. Da die Angerufene nicht darauf reagierte, gab der Betrüger schließlich auf und unterließ weitere Kontaktversuche. (AZ) Lesen Sie dazu auch Neu-Ulm Mann geht mit Messer zur Polizei und stößt Drohungen aus

