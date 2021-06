Senden

Betrunkener beleidigt Kellnerin und schlägt anderen Gast in Senden

Ein betrunkener Gast hat am Sonntagabend in einem Café in der Bahnhofstraße in Senden Ärger gemacht.

Die Polizei nimmt in Senden einen Mann in Gewahrsam, der sich in einem Café unangemessen und aggressiv verhalten hat. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

Offenbar zu tief ins Glas geschaut hat am Sonntagabend ein Besucher eines Cafés in der Bahnhofstraße in Senden. Weil die Kellnerin den Mann wegen seiner starken Alkoholisierung nicht mehr bediente, wurde der 50-Jährige zunehmend aggressiver. Dem Polizeibericht zufolge warf er ein Glas zu Boden, welches dadurch zerbrach. Polizeieinsatz in Senden: Betrunkener verletzt anderen Gast in einem Café Der Aufforderung zu gehen folgte der Mann zunächst, kurze Zeit später kam er jedoch wieder zurück und beleidigte die Kellnerin. Dies bekam ein weiterer Gast mit, der den 50-Jährigen ebenfalls aufforderte, zu gehen. Das passte dem Betrunkenen gar nicht: Er schlug dem anderen Mann unvermittelt ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Die Polizei musste den 50-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch. (AZ) Lesen Sie dazu auch Weißenhorn Ärger über Trennung in Weißenhorn: Mutter schlägt Ex-Freund der Tochter

