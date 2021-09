Betrunkener fährt zehn Kilometer ohne den rechten Vorderreifen

In Senden hat ein betrunkener Autofahrer eine kilometerlange Kratzspur verursacht, als er ohne den rechten Vorderreifen durch die Stadt fuhr.

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Bürger in Senden ein kratzendes Geräusch auf der Straße wahrgenommen. Er konnte dann beobachten, wie ein junger Mann mit einem Auto vorfuhr, an dem der vordere rechte Reifen fehlte. Der Pkw fuhr auf der Metallfelge und zerkratzte den Asphalt. Als der junge Mann angesprochen wurde, wirkte er stark betrunken und lief davon. Die gerufene Polizeistreife stellte dann fest, dass der Mann schon fast zehn Kilometer weit auf der Felge gefahren sein musste – eine verlorene Radkappe, ein verlorener Reifen und eine beschädigte Leitplanke stellten die Beamten bei der Zurückverfolgung der Kratzspur fest.

Polizei stellt Führerschein sicher

Während der Unfallaufnahme am späteren Vormittag kam der vermeintliche Fahrer mit dem Taxi nach Hause gefahren. Er war immer noch stark alkoholisiert, gab aber zu, in der Nacht mit seinem Auto einen Unfall verursacht zu haben. Bei dem 23 Jahre alten Mann veranlassten die Beamten zwei Blutentnahmen. Nach einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Der junge Mann hatte sich nicht verletzt. Es ist ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden. (AZ)