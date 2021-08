Betrunkener geht auf Angler los, weil diese ihm kein Bier geben

Weil er von den beiden Anglern am Sendener Baggersee kein Bier bekommt, wird ein 20-Jähriger aggressiv. Dann muss sogar die Polizei einschreiten.

In der Nacht zum Mittwoch, kurz nach Mitternacht, bekamen zwei Angler am Baggersee Senden überraschend Besuch von einem Mann. Obwohl das Gelände, auf dem sich die beiden Angler aufhielten, umzäunt war, gelang es dem Besucher offenbar, diese Barriere zu überwinden. Er sprach die beiden Angler an und forderte von diesen ein Bier. Als diese die Herausgabe verweigerten, wurde der Eindringling aggressiv und ging auf die beiden Personen los.

Diese wehrten sich jedoch, hielten den Angreifer fest und verständigten sofort die Polizei. Der 20-jährige Tatverdächtige war alkoholisiert, konnte jedoch nach entsprechender Belehrung durch die Polizeibeamten vor Ort wieder entlassen werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung. (AZ)