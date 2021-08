Briefkasten in Sendener Hauptstraße wird aufgehebelt

Jemand hat sich in Senden an einem Briefkasten zu schaffen gemacht. Dabei ist ein Schaden ist entstanden.

Ein Briefkasten in der Hauptstraße in Senden ist mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hebelte jemand ihn am Sonntag gegen Nachmittag auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Über den Hintergrund der Aktion steht im Bericht nichts. Wollte er oder sie an einen bestimmten Brief herankommen? Zeugen der Tat werden jedenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizei Senden zu melden. (AZ)