Bürgermeisterin verteidigt Pläne für größeres Schulzentrum in Senden

Plus Die Resonanz auf eine Infoveranstaltung zur Erweiterung des Schulzenturms in Senden fällt schmal aus. Doch mehrere Anwohner äußern Vorwürfe und Kritik.

Konkrete Pläne und Anwohnerinteressen sind bei der Infoveranstaltung zur Erweiterung des Schulzentrums in Senden aufeinandergeprallt. Doch die Resonanz auf die Veranstaltung am Dienstagabend fiel insgesamt schmal aus – nur gut 30 Zuhörer, darunter Stadträte, Hobbysportler und Anlieger, waren gekommen.