Senden

vor 18 Min.

Die städtische Wirtschaftsschule in Senden erhält einen Anbau

Plus Im Bauausschuss wird der Vorentwurf für die Erweiterung der Wirtschaftsschule Senden präsentiert. Mehr Platz bekommt auch der Kindergarten Ay.

Von Angela Häusler

Vier neue Klassenzimmer samt Nebenräumen werden schon bald in einem neuen Anbau an der städtischen Wirtschaftsschule in Senden entstehen. Im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Stadt ist nun der Vorentwurf präsentiert worden. Der zweistöckige Erweiterungsbau wird südlich des Bestandsgebäudes platziert und beherbergt Klassen- sowie Ausweichräume plus Lagermöglichkeit und Sanitäranlagen. In der Sitzung wurden noch weitere Details besprochen.