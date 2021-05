Dieb hat es in Senden auf Cocktail-Garnelen abgesehen

Auf eine ungewöhnliche Beute hat es ein Mann in Senden abgesehen. Er hatte zwei Packungen Cocktail-Garnelen eingesteckt und diese nicht bezahlt.

Eine nicht ganz alltägliche Beute ist bei einem 49-Jährigen am Donnerstagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Gartenstraße aufgefunden worden. Weil die Diebstahlsicherung auslöste, wurde der Mann kontrolliert. Bei der Durchsuchung wurden in seiner mitgeführten Tasche zwei Packungen Cocktail-Garnelen im Wert von 4,83 Euro aufgefunden. Den Mann erwartet eine Anzeige nach dem Strafgesetzbuch. (AZ)