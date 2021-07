Dieb montiert in Senden Katalysator aus Auto

Vermutlich mit einer Flex ist ein Dieb in Senden an einem geparkten Auto zugange gewesen.

Ungewöhnliche Beute hat ein Dieb in Senden gemacht: Ein Katalysator ist zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, aus einem in der Friedrich-List-Straße geparkten Auto entwendet worden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grünen Mercedes-Youngtimer. Der oder die Täter montierten den Katalysator vermutlich mit einer Flex ab, so die Polizei. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)