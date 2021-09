Dieb stiehlt Handys und macht es der Polizei leicht

Ein Dieb klaut in Senden drei Handys im Wert von insgesamt 2500 Euro. Dabei macht er es der Polizei ziemlich leicht, ihn zu finden.

Ein dreister Dieb hat vergangenen Freitag Handys aus einem Geschäft in der Sendener Hauptstraße gestohlen. Der Täter klaute drei alarmgesicherte Mobiltelefone, alles Ausstellungsstücke, indem er die rückseitige Sicherungen durchtrennte. Der Bereich ist aber videoüberwacht. Auf den Aufzeichnungen konnte man erkennen, dass auf dem Pullover des Diebs das Firmenlogo einer inländischen Firma angebracht ist.

Bei ihren weiteren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass die Firma bei Bauarbeiten in Senden tätig ist. Eine Überprüfung der Baustelle führte schließlich zum Täter, einem 21-Jährigen. Er gestand, dass er die Mobiltelefone an seine Arbeitskollegen zu je 100 Euro verkauft habe. Einer der besagten Arbeitskollegen, ein 29-Jähriger, war ebenfalls auf der Baustelle in Senden anwesend. Da der 29-Jährige die zwei Mobiltelefone mit sich führte und sich ebenfalls geständig zeigte, konnte dieser zweifelsfrei als Hehler überführt werden, berichtet die Polizei.

Das dritte Mobiltelefon wurde auf einer Baustelle im württembergischen Mögglingen mithilfe der örtlichen Polizei bei einem 25-Jährigen sichergestellt. Dieser wusste laut eigener Aussage nichts von dem Diebstahl. Gegen den 21-jährigen Handydieb wird nun zudem ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Der Wert der entwendeten Mobiltelefone beläuft sich auf rund 2500 Euro. (AZ)