Dieb stiehlt Wertsachen aus dem Führerhaus eines Lastwagens in Senden

Ein Unbekannter macht im Führerhaus eines Lastwagens Beute. Der Fahrer befindet sich währenddessen auf der Ladefläche und bekommt vom Diebstahl nichts mit.

Während sich der Fahrer gerade auf der Ladefläche befand, hat ein Dieb in Senden diverse Wertgegenstände aus dem Führerhaus eines Lastwagens gestohlen. Ein Zeuge konnte laut Polizeibericht den Vorfall am Freitagnachmittag in der Bahnhofstraße beobachten.

Demnach blieb der bislang unbekannte Täter mit seinem Fahrrad neben dem geparkten Lkw stehen, betrat das Führerhaus und nutzte die Gelegenheit zum Diebstahl aus. Der Lkw-Fahrer bekam von der Tat nichts mit. Der Täter entfernte sich im Anschluss mit seinem schwarzen Fahrrad in unbekannte Richtung, noch bevor der Zeuge den Lkw-Fahrer auf den Diebstahl hinweisen konnte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Senden zu melden

Die Polizeistation Senden sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zum Tatgeschehen oder zum Täter machen können. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, mit dunklen, schulterlangen Haaren und südländischem Aussehen. Er trug schwarze Arbeitskleidung. Die Polizeistation Senden ist unter der Telefonnummer 07307/910000 erreichbar. (AZ)

