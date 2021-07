Diebstahl in Supermarkt in Senden: Unbekannter nimmt Geldbörse mit

Eine Kundin ist in einem Supermarkt im Norden von Senden bestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und rät generell zur Vorsicht.

Ein bislang unbekannter Täter hat in einem Supermarkt in Senden die Geldbörse einer Kundin gestohlen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Freitag, 23. Juli. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Täter geben können.

Diebstahl in Senden: Für einen Moment ließ die Frau ihren Einkaufskorb unbeaufsichtigt

Die Kundin hielt sich dem Polizeibericht zufolge zwischen 12 und 12.15 Uhr in der Filiale von Norma an der Berliner Straße in Senden auf. Sie ließ ihren Einkaufskorb, in dem sich ihr Geldbeutel befand, einen Moment lang unbeaufsichtigt. Dies machte sich der unbekannte Täter zunutze und entwendete das Portemonnaie.

Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Wertgegenstände stets bei sich zu tragen und keinesfalls unbeaufsichtigt zu lassen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch