Ein-Euro-Kauf auf Flohmarkt in Senden endet in Rangelei

Ein Flohmarkthändler und sein Kunde geraten über einen Kreuzanhänger in Streit. Der Kunde verletzt den Verkäufer und flüchtet. Nun ermittelt die Polizei.

Zwei Männer sind auf einem Flohmarkt in Senden in Streit geraten. So schildert die Polizei den Vorfall: Bei der Veranstaltung am Samstag habe ein bislang unbekannter Täter auf dem Flohmarkt am Stand des Geschädigten einen Kreuzanhänger aus einer Kiste genommen und dem Geschädigten hierfür einen Euro gegeben. Da der Händler den Anhänger nur versehentlich in der Kiste zum Verkauf angeboten hatte, wollte er den Kreuzanhänger wieder zurückhaben.

Der Händler erlitt bei der Rangelei in Senden eine Verletzung

Der Unbekannte soll dies nicht akzeptiert haben, weshalb es zwischen ihm und dem Flohmarktverkäufer zu einer Rangelei kam. Im Laufe dieser Rangelei drehte der unbekannte Täter dem Flohmarktverkäufer den Daumen um und flüchtete laut Polizei in unbekannte Richtung. Der Händler erlitt dadurch eine Verletzung an der Daumenkapsel. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum Täter und dem Tatablauf machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07307/91000-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch