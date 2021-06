Ein Pfarrer aus Senden ließ sich nicht von den Nazis einschüchtern

Plus Unter katholischen und evangelischen Geistlichen fanden die Nazis Anhänger. Karl Steinbauer, Pfarrer in Ay, gehörte nicht dazu. Er übte Kritik und kam dafür auch ins KZ.

Als Christ und Pfarrer sei er nicht in der Lage, einen Ariernachweis vorzulegen, da er durch die Bindung seines Gewissens an Gottes Wort daran gehindert werde. Diese deutlichen Worte fand der Sendener Pfarrer Karl Steinbauer gegenüber örtlichen Vertretern des Nazi-Regimes. Dabei war Steinbauer zu Beginn der 1930er-Jahre sogar Mitglied der NSDAP.