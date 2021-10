Senden

06:30 Uhr

Entstehen an der Herbartstraße in Senden bald Bauplätze?

Plus An der Herbartstraße in Senden stehen bislang nur auf einer Seite Häuser. Mit einem neuen Bebauungsplan soll sich das ändern. Doch der hat auch Gegner.

Von Franziska Wolfinger

Das neue Baugebiet an der Herbartstraße ist – gemessen an Sendener Großprojekten wie die Bebauung Am Stadtpark – klein. Doch die Diskussionen darum sind groß. Vorgesehen sind in dem Baugebiet, das den Namen „An der Hittistetter Straße“ trägt, elf Baugrundstücke, die mit Einzel- oder Doppelhäusern bebaut werden dürfen. Die Mitglieder des Bauausschusses sollten nun erneut über den Bebauungsplan abstimmen. Es gab deutliche Kritik, zum Beispiel, weil der zweite Fußweg, den sich die Räte auf der anderen Straßenseite gewünscht hatten, doch nicht gebaut werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

