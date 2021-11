Er schlief in einer Bank: Polizei verhaftet gesuchten Mann in Senden

In den Räumen einer Sendener Bank hat sich jemand schlafen gelegt, der von der Polizei gesucht wurde.

In der Nacht zum Samstag ist die Polizei darüber informiert worden, dass jemand in den Räumen einer Bank an der Sendener Hauptstraße liege. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen die Person gleich vier Fahndungsnotierungen vorlagen. Es handelte sich laut Bericht um offene Haftbefehle und Fahndungen von verschiedenen Gerichten und Staatsanwaltschaften. Die Haftbefehle wären durch die Zahlung von Geldbeträgen abwendbar gewesen. Da der 39-Jährige das jedoch nicht konnte, wurde er ins nächste Gefängnis gebracht. (AZ)